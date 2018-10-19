Девять пострадавших перевезли из Керчи в Москву

Москва, , 01:45 — REGNUM Девять пострадавших перевезены в Москву из города Керчи (Крым) в результате нападения в политехническом колледже, передают «Вести».

По словам российского министра здравоохранения Вероники Скворцовой, перевезенные из Керчи в Москву нормально перенесли полет. Из девяти человек шестеро доставлены в НИИ неотложной детской хирургии.

По словам директора медучреждения Валерия Митиша, пять из поступивших из Керчи пострадавших находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, трое — в медикаментозной коме на искусственной вентиляции легких.

Митиш уточнил, что из шести пациентов трое находятся в сознании. У пострадавших ожоги, минно-взрывные и осколочные ранения. Задеты кости, ткани и внутренние органы.

Напомним, ранения получены жителями Керчи после массового убийства в политехнической колледже 17 октября. В результате нападения, которое совершил, по версии следствия, студент учебного заведения, погибли 20 человек (не считая самого «стрелка»). Пострадали порядка 50 человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в правительстве Крыма 18 октября заявили, что все пострадавшие из больниц Керчи будут направлены на лечение в медучреждения других российских городов.

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