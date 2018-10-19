Трагедия в Керчи. Британский МИД выразил соболезнования

Лондон, , 01:07 — REGNUM Соболезнования в связи с трагедией в городе Керчи (Крым) выразили британские власти, сообщили в пресс-службе Форин-офиса (МИД Великобритании).

«Великобритания выражает искренние соболезнования и сочувствие семьям и друзьям погибших и раненых во вчерашнем нападении на Керченский политехнический колледж в Крыму», — сообщили в Форин-офисе.

https://twitter.com/foreignoffice/status/1052950710009122816

Напомним, взрыв и стрельба произошли днем 17 октября в Керченском политехническом колледже. По версии следствия, студент четвертого курса Владислав Росляков устроил массовое убийство находившихся в учебном заведении людей, а затем совершил акт суицида.

В результате погибли 20 человек, не считая самого «стрелка». Пострадали более 50 человек. Расследуется уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соболезнования выразили руководители ряда государств. Так, сербский президент Александр Вучич выразил сочувствие российским гражданам на встрече с генпрокурором РФ Юрием Чайкой в Белграде. Телеграмму с соболезнованиями направил президенту РФ Владимиру Путину глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

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