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Трагедия в Керчи. Британский МИД выразил соболезнования

Общество

Лондон выражает свои искренние соболезнования

Трагедия в Керчи. Британский МИД выразил соболезнования
Иллюстрация: Горсовет-керчь.рф
На месте трагедии

Лондон, 19 октября 2018, 01:07 — REGNUM  Соболезнования в связи с трагедией в городе Керчи (Крым) выразили британские власти, сообщили в пресс-службе Форин-офиса (МИД Великобритании).

«Великобритания выражает искренние соболезнования и сочувствие семьям и друзьям погибших и раненых во вчерашнем нападении на Керченский политехнический колледж в Крыму», — сообщили в Форин-офисе.

https://twitter.com/foreignoffice/status/1052950710009122816

Напомним, взрыв и стрельба произошли днем 17 октября в Керченском политехническом колледже. По версии следствия, студент четвертого курса Владислав Росляков устроил массовое убийство находившихся в учебном заведении людей, а затем совершил акт суицида.

В результате погибли 20 человек, не считая самого «стрелка». Пострадали более 50 человек. Расследуется уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соболезнования выразили руководители ряда государств. Так, сербский президент Александр Вучич выразил сочувствие российским гражданам на встрече с генпрокурором РФ Юрием Чайкой в Белграде. Телеграмму с соболезнованиями направил президенту РФ Владимиру Путину глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

Читайте ранее в этом сюжете: Эмомали Рахмон выразил соболезнования Владимиру Путину

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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