В четырёх районах Запорожской области объявлен карантин из-за бешенства

Запорожье, Украина, , 00:01 — REGNUM В Акимовском, Пологовском и Черниговском районах Запорожской области объявлен карантин из-за нашествия бешеных лисиц, сообщило издание «Обозреватель» 18 октября со ссылкой на областную Госпотребслужбу Украины.

В сообщении сказано, что специалисты исследовали семь образцов с подозрением на бешенство, в трёх из них обнаружен возбудитель этой смертельной болезни.

Сотрудники Госпотребслужбы разъяснили населению районов, в которых зафиксировано бешенство, как уберечься от болезни.

Напомним, бешенство является смертельным заболеванием. Если не оказать помощь человеку, пострадавшему от укуса бешеного животного, и не провести необходимого лечения в течении двух недель, то болезнь перейдёт в неизлечимую стадию и человек умрёт.

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