Одной из улиц Ижевска присвоят имя писателя Солженицына

Ижевск, , 23:27 — REGNUM Комиссия содействия охране памятников истории и культуры в Ижевске поддержала предложение о присвоении одной из улиц имени русского писателя Александра Солженицына. С соответствующим предложением в администрацию Ижевска обратилась глава Удмуртской общественной организации «Ассоциация жертв политических репрессий» Елена Максимова, сообщили ИА REGNUM в муниципалитете.

Какую конкретно улицу ждет переименование будет решать главное управление архитектуры и градостроительства администрации Ижевска.

Предложение возникло в связи с тем, что в 2018 году в России отмечается 100-летний юбилей писателя.

Александр Солженицын — русский писатель, общественный и политический деятель, Лауреат Нобелевской премии в области литературы.

При этом жители города возмущены, что переименование происходит без открытого обсуждения, не говоря о голосовании.

«Как местный житель я возмущен, что такие решения принимаются без учета мнения жителей города, кулуарно. Тем более, что Солженицын — фигура, мягко говоря, неоднозначная», — прокомментировал ижевчанин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Кисловодске планировалось установить памятник Солженицыну, однако жители города пытаются опротестовать это решение.

Местная городская дума поддержала решение администрации Кисловодска по установке памятника Солженицыну. Автор инициативы — кисловодский совет по культурному наследию, ранее предлагавший переименовать в городе улицу Коминтерна и проспект Карла Маркса.

Факт установки скульптуры не был согласован с общественностью, что и возмутило активистов организации «Суть времени», и они вышли на улицу на согласованный массовый пикет.

Также граждане провели сбор подписей под обращением к губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову и главе администрации города Кисловодска Александру Курбатову с требованием узнать мнение граждан относительно установки скульптуры, прежде чем ставить ее.