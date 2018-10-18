США разрешили своим авиакомпаниям летать на Украину

Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Американским авиаперевозчикам разрешили совершать рейсы в аэропорты Днепропетровска, Харькова и Запорожья, сообщило 18 октября агентство Reuters.

В сообщении также сказано, что ситуация в некоторых регионах Украины заметно улучшилась и полёты туда сопряжены с «минимальным дополнительным риском».

Напомним, США запретили полёт своих пассажирских самолётов над территорией Донбасса в 2014 году после крушения «Боинга» MH-17 малазийских авиалиний.

Отметим, ранее министерство обороны РФ предоставило убедительные доказательства причастности украинской стороны к крушению лайнера. Согласно обнародованным документам, ракета, которой был сбит самолёт, находилась на хранении в одной из военных частей Западной Украины.

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