Пятница, 19 Октября 2018 года
00:26:15 МСК

США разрешили своим авиакомпаниям летать на Украину

Общество

В Америке считают, что летать над некоторыми регионами Украины довольно безопасно

Вашингтон, 18 октября 2018, 23:39 — REGNUM  Американским авиаперевозчикам разрешили совершать рейсы в аэропорты Днепропетровска, Харькова и Запорожья, сообщило 18 октября агентство Reuters.

В сообщении также сказано, что ситуация в некоторых регионах Украины заметно улучшилась и полёты туда сопряжены с «минимальным дополнительным риском».

Напомним, США запретили полёт своих пассажирских самолётов над территорией Донбасса в 2014 году после крушения «Боинга» MH-17 малазийских авиалиний.

Отметим, ранее министерство обороны РФ предоставило убедительные доказательства причастности украинской стороны к крушению лайнера. Согласно обнародованным документам, ракета, которой был сбит самолёт, находилась на хранении в одной из военных частей Западной Украины.

Читайте также: Минобороны РФ подтвердило подлинность документов о сбившей МН17 ракете

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиаперевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить