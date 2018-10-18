Суд арестовал предполагаемых сообщников вице-премьера Крыма

Москва, , 22:59 — REGNUM Басманный суд Москвы 18 октября избрал меру пресечения в виде ареста для двух предполагаемых сообщников вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина в рамках уголовного дела о взятке.

Экс-заместитель министра транспорта Крыма и бывший первый зампредседателя комитета конкурентной политики республики помещены под стражу на два месяца.

Ранее Басманный суд также удовлетворил ходатайство следствия об аресте самого Виталия Нахлупина до 16 декабря 2018 года.

Всем троим фигурантам предъявлены обвинения по части 6 статьи 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере». Санкция по данной статье предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Читайте также: Украина потребует экстрадиции задержанного в Москве вице-премьера Крыма

Читайте ранее в этом сюжете: Подозреваемый в получении взятки вице-премьер Крыма арестован