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С начала года население Украины сократилось более чем на 150 тыс. человек

Общество

В стране умирает почти вдвое больше, чем рождается

С начала года население Украины сократилось более чем на 150 тыс. человек
Цитата из мф Как казаки инопланетян встречали. реж Владимир Дахно. 1987. СССР
Казаки едут на телеге

Киев, 18 октября 2018, 23:07 — REGNUM  С января по август 2018 года население Украины сократилось на 152,4 тыс. человек, сообщили в государственной службе статистики 18 октября, на официальном сайте ведомства.

«Остаётся существенным превышение количества умерших над количеством рождённых: на 100 умерших — 58 рождённых», — сказано в сообщении.

Напомним, по мнению некоторых украинских экспертов, Украина чувствовала бы себя гораздо лучше, если бы её население составляло 10−15 млн человек. Поскольку Украина пока ещё не вышла на этот показатель, трудовая миграция наносит значительный ущерб стране.

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Социально-экономический кризис на Украине
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