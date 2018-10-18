С начала года население Украины сократилось более чем на 150 тыс. человек

Киев, , 23:07 — REGNUM С января по август 2018 года население Украины сократилось на 152,4 тыс. человек, сообщили в государственной службе статистики 18 октября, на официальном сайте ведомства.

«Остаётся существенным превышение количества умерших над количеством рождённых: на 100 умерших — 58 рождённых», — сказано в сообщении.

Напомним, по мнению некоторых украинских экспертов, Украина чувствовала бы себя гораздо лучше, если бы её население составляло 10−15 млн человек. Поскольку Украина пока ещё не вышла на этот показатель, трудовая миграция наносит значительный ущерб стране.

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