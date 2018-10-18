Жителям Удмуртии вновь «запретили» парковаться на газонах

Ижевск, , 21:59 — REGNUM В Удмуртии вступили в силу поправки в региональный закон об отдельных видах правонарушений, которые предполагают увеличение штрафа за парковку на газонах, детских игровых площадках, спортивных площадках до 2 тыс. рублей. Причем 50%-скидка при оплате штрафа в короткий срок на этот вид правонарушений не распространяется.

Штрафы за парковку на указанных территориях в республике существовали до марта 2017 года, а затем были отменены Верховным судом в связи с несоответствием региональных норм федеральному законодательству.

Депутаты Госсовета республики неоднократно пытались возобновить обсуждение вопроса о штрафах, но продуктивно удалось это сделать лишь в сентябре 2018 года, когда и были приняты поправки.

По словам руководителя постоянной комиссии регионального парламента по общественной безопасности Елены Дербиловой, аналогичный проект в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме, сообщает «Коммерсантъ». Она пояснила, что основанием для возвращения штрафов стали обращения граждан в муниципалитеты и Госсовет на действия автомобилистов.

Руководитель общественной организации «Автомобилисты Удмуртии» Александр Тайгаров отметил, что в условиях отсутствия оборудованных для стоянки мест сумма штрафа достаточно значительная.

«На самом деле, штраф в 500 рублей выполнил бы свою роль. Никто из автомобилистов не стал бы осознано ставить машину за 500 рублей на ночь или в день в запрещенных местах для парковки. У нас не Москва. Может быть, там кто-то не обращает на такие штрафы внимания и паркует автомобиль, зная, что может позволить себе такие траты. Думаю, протесты возможны, автомобилисты у нас не такие уж и спокойные», — прокомментировал инициативу Тайгаров.

Напомним, накануне стало известно, что с 1 января 2019 года власти Удмуртии намерены увеличить ставку транспортного налога. Тариф вырастет для владельцев 19 из 28 транспортных средств, указанных в законе. Причем для владельцев авто мощностью двигателя до 200 л.с. налог ставка налога вырастет на 75%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Верховный суд России 1 марта 2017 года признал недействительным положение регионального закона о запрете парковки на газонах и детских площадках.

Ранее в Верховный суд Удмуртии обратилась жительница республики, которую наказали за стоянку на детской площадке, но она с наказанием не согласилась. В суде решили, что ответственность за указанный вид правонарушения может быть установлена только на федеральном уровне. На тот момент федеральным законодательством ответственность за проезд и стоянку транспорта на озелененных территориях не была предусмотрена.

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