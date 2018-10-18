На Украине запустили «горячую линию» для доносов на соседей-льготников

Киев, , 22:42 — REGNUM Министерство социальной политики Украины запустило горячую линию, с помощью которой граждане смогут доносить на соседей, неправомерно получающих социальную помощь, заявил руководитель директората семьи и социальной поддержки министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко, сообщил 18 октября официальный сайт ведомства.

Чиновник представил электронный ресурс, с помощью которого любой желающий может ввести адрес и узнать получает ли субсидию то или иное домохозяйство.

Музыченко также указал номер, по которому граждане могут сообщить о фактах необоснованного получения любого вида социальной помощи от государства.

«Мы и дальше будем вести работу для того, чтобы социальная помощь, деньги налогоплательщиков, попадали к тем гражданам, которым это реально необходимо», — подчеркнул он.

Напомним, украинские власти любыми способами стараются уменьшить число лиц, которым положена субсидия на оплату коммунальных услуг. К примеру, чиновники не дают субсидии тем, у кого родственники работают за рубежом, а также лишают выплат тех, кто сдаёт квартиру внаём.

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По оценкам экспертов, на дотации для оплаты коммунальных услуг в 2019 году не хватает порядка $3,5 млрд.