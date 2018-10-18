Суд наказал трёх поляков за избиение граждан Белоруссии

Сувалки, Польша, , 22:00 — REGNUM Окружной суд польского города Сувалки вынес решение в отношении трёх поляков, избивших граждан Белоруссии, сообщил 18 октября украинский ресурс «Prostir».

Двое жителей города Голдап проведут в тюрьме по 10 месяцев, а один — год. Осуждённые также должны заплатить пострадавшим по 5 тыс. в переводе на белорусские рубли.

Судья назвал вину осуждённых неоспоримой, а также подчеркнул, что мужчины ранее привлекались за подобные правонарушения.

В городе Голдап в апреле 2018 года на семерых граждан Белоруссии напали пьяные поляки, которым не понравилось, что гости «разговаривают на русском языке». Нападавшие распылили слезоточивый газ и стали избивать своих жертв. Одного пострадавшего ударили бутылкой по голове.