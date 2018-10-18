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Защита Кокорина обжалует квалификацию его действий по статье «Хулиганство»

Общество

Адвокаты не согласны с предъявленными спортсмену обвинениями

Защита Кокорина обжалует квалификацию его действий по статье «Хулиганство»
Вячеслав Евдокимов
Александр Кокорин

Москва, 18 октября 2018, 20:51 — REGNUM  Защита нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина не согласна с квалификацией следствием его действий по статьям «Хулиганство» и «Побои». Об этом сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на адвокатское бюро «А-Про».

"Постановление о привлечении Александра Кокорина в качестве обвиняемого будет обжаловано в ближайшее время», — сообщили юристы.

Ранее, напомним, адвокаты спортсмена уже заявляли о несогласии с квалификацией его действий по статье «Хулиганство» и настаивали, что произошедшее подпадает под более мягкую статью «Побои».

Как передавало ИА REGNUM, сегодня Главное следственное управление МВД России по Москве предъявило обвинения футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву по уголовному делу о драках с их участием по статье 116 УК РФ «Побои» и статье 213 УК РФ «Хулиганство».

В общей сложности спортсменам предъявлены обвинения по трём эпизодам преступлений.

Читайте ранее в этом сюжете: Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство»

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