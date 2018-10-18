Борьба с балками в Югре — выделены дополнительные миллиарды

Ханты-Мансийск, , 20:48 — REGNUM В Югре проблема балочного жилья может быть полностью решена до конца 2019 года. Дополнительно выделено 5,5 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Сейчас в пяти территориях Югры насчитывается 3863 таких строения. Среди муниципалитетов — Нягань, Пыть-Ях, Нефтеюганск, Нефтеюганский район и Мегион.

5,5 млрд рублей выделяют из появившегося профицита в бюджете региона на 2018 год. Соответствующий закон уже принят думой автономного округа.

Отметим, ранее местные жители неоднократно жаловались на плохие условия проживания. Обращались они и на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

В 2018 году на ликвидацию балков ранее было выделено более 2 млрд рублей. А с 2012 года объём финансирования территориям составил 13,3 млрд.

С 2012 года количество балков и проживающих там людей резко сократилось. Если на 1 января 2012 г. таких зданий официально было 9998 в 15 муниципалитетах и в них проживали 10 813 семей, то к 1 октября 2018-го сократилось до 3863 строений, в которых проживает 4001 семья. В пяти муниципалитетах проблему решили к началу 2018 года. Ещё в пяти, среди которых Сургутский район, Сургут, Берёзовский, Советский и Нижневартовск, балочный вопрос намерены решить до конца года.

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