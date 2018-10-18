Следствие ходатайствует об аресте вице-премьера Крыма

Москва, , 19:59 — REGNUM Следственный комитет ходатайствует об аресте задержанного в Москве вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина. Об этом сообщила 18 сентября пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царёва.

По её словам, в суд поступило ходатайство об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 17 декабря 2018 года.

Пресс-секретарь также уточнила, что Виталий Нахлупин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере», которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Напомним, вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин, курирующий дорожное строительство и исполнение федеральной целевой программы по развитию региона, был задержан в Москве утром 17 октября вместе с двумя своими помощниками.

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