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Следствие ходатайствует об аресте вице-премьера Крыма

Общество

Виталий Нахлупин был задержан 17 октября по подозрению в получении взятки в особо крупном размере

Москва, 18 октября 2018, 19:59 — REGNUM  Следственный комитет ходатайствует об аресте задержанного в Москве вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина. Об этом сообщила 18 сентября пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царёва.

По её словам, в суд поступило ходатайство об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 17 декабря 2018 года.

Пресс-секретарь также уточнила, что Виталий Нахлупин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере», которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Напомним, вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин, курирующий дорожное строительство и исполнение федеральной целевой программы по развитию региона, был задержан в Москве утром 17 октября вместе с двумя своими помощниками.

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