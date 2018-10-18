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Сальвини назвал «идиотизмом» спиливание креста на острове Лесбос

Общество

«Общество, которое оскорбляет свои собственные корни, не имеет будущего», заявил вице-премьер Италии

Рим, 18 октября 2018, 19:56 — REGNUM  Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини в четверг, 18 октября, на своей странице в Twitter назвал «идиотизмом» спиливание креста на острове Лесбос по инициативе неправительственных организаций.

Как сообщает в материал издания In Terris, ссылку на который разместил Сальвини, представители НПО обратились к властям греческого острова с просьбой демонтировать массивный крест, расположенный на одной из гор. Просьбу представители НПО объяснили тем, что христианский символ «раздражает» мусульман-мигрантов. Позже крест был спилен.

«Крест раздражает мигрантов и не нравится НПО, поэтому его надо разрушить. Какой идиотизм. Общество, которое оскорбляет свои собственные корни, не имеет будущего. Надеюсь, местные жители вернут этот прекрасный крест на место», — написал Сальвини.

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Политическая жизнь Италии
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