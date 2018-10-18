Рим, , 19:48 — REGNUM 46% жителей Италии не чувствуют себя в безопасности на улицах, в окрестностях дома или работы, сообщает Agenzia Italia в четверг, 18 октября, со ссылкой на социологическое исследование Demopolis.

54% опрошенных граждан заявили, что чувствуют себя на улицах сравнительно или полностью защищенными.

51% респондентов полагают, что за последние пять лет уровень безопасности в их городе снизился. 12% придерживаются противоположной точки зрения. 37% опрошенных заявили, что ситуация не изменилась.

В наибольшей степени граждане опасаются краж и ограблений (60% опрошенных), проявлений агрессии (58%), а также насилия и домогательств (41%).

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