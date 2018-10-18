Новый мэр Дербента начал с раздачи своей зарплаты нуждающимся семьям

Дербент, Дагестан, , 19:19 — REGNUM Новый мэр дагестанского Дербента Хизри Абакаров поручил подчинённым определить нуждающиеся семьи, чтобы распределить между ними свою зарплату. Об этом он заявил в ходе своего первого совещания в статусе градоначальника, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе администрации города.

Как выяснил ряд СМИ, ежемесячный гонорар мэра Дербента составляет 75 тыс. рублей. Станет ли он отдавать каждую свою зарплату малоимущим горожанам или только первую, пока не уточняется.

«Размер заработной платы градоначальника, по информации источника, составляет порядка 75 тысяч рублей», — пишет АиФ.

Среди первых деклараций мэра стали также строгий контроль за расходованием бюджетных средств и полный запрет на поборы в детских образовательных учреждениях. Так, говоря о бюджете Дербента, градоначальник подчеркнул, что жители должны знать, куда и как будут расходоваться деньги.

«Воровать в городе я не позволю. Если вы пришли сюда зарабатывать — это не то место. Если вы пришли работать и приносить пользу горожанами — я вам рад», — цитирует обращение Абакарова к сотрудникам администрации его пресс-служба.

Хизри Абакаров также приоритетное внимание уделил проблемам в школах и детских садах. Градоначальник заявил о необходимости проведения аттестации руководителей всех образовательных учреждений для определения их компетенции и квалификации.

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Кроме того, новый мэр заверил, что отныне ни один родитель не будет платить в школы и детские сады ни единого рубля. Наживаться на детях при нём не получится ни у кого, заявил Абакаров.

Напомним, Хизри Абакаров был избран мэром города Дербента 16 октября 2017 года. За него проголосовали единогласно все 35 депутатов городского собрания. В качестве главного приоритета своей работы новый градоначальник обозначил туризм, развитие гостиничного комплекса, а также проблемы внешнего облика города.

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