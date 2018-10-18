В киевскую квартиру певицы Максаковой ворвались неизвестные

Киев, , 19:38 — REGNUM Неизвестные люди выломали дверь квартиры, в которой находится сын оперной певицы и вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой, заявила певица 10 октября в комментарии украинскому изданию «Гордон».

По её словам, в заблокированной квартире находится сын певицы и его няня.

«Мне позвонила няня и сообщила, что в квартиру, где я живу, ломают дверь. Прямо сейчас дверь уже взломана, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи. Полицию вызвали. Меня не было в это время в Киеве. Я очень нервничаю, уже вылетаю. Убедительно прошу правоохранительные органы немедленно отреагировать на ситуацию», — рассказала Максакова.

По словам певицы, к нападению на жильё может быть причастен бывший начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов. Именно он якобы настоял на переезде Вороненкова и Максаковой на Украину, а также предложил певице обменяться квартирами в Москве и Киеве:

«В какой-то момент было принято решение, что я перепишу на Панаитова свою квартиру в Москве, а тот в ответ — на меня свою квартиру в Киеве. Хотя квартира в Москве в два раза дороже киевской, мы согласились на такой неравноценный обмен. 22 марта 2017 года к Панаитову перешло право собственности на мою московскую квартиру, а на следующий день Вороненкова застрелили. Панаитов свою часть договора так и не выполнил. Я полтора месяца настаивала на том, что именно у него был мотив для», — отметила Максакова.

Оперная дива также подчеркнула, что украинские правоохранители возбудили в отношении Панаитова дело по статье «мошенничество» и арестовали киевскую квартиру. Какие-либо манипуляции с этим жильём незаконны.

Напомним, Мария Максакова недолго горевала по убитому Денису Вороненкову. 12 июля 2018 года она вышла замуж за некоего Далхата Халаева, которому подарила квартиру в Москве. Новый супруг продал квартиру без разрешения жены, после чего Максакова подала в суд и на него, и на покупателя недвижимости.

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Напомним, ранее Марии Максаковой поступали угрозы от украинских радикалов, которые требовали от неё покинуть территорию Украины.

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