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Министр финансов Италии: госдолг будет снижен на 4,5% ВВП за три года

Общество

Сейчас госдолг составляет свыше 130% ВВП

Рим, 18 октября 2018, 19:16 — REGNUM  Одной из целей правительства Италии в ближайшие три года будет снижение объема госдолга на 4,5% ВВП до 126,7% ВВП к концу 2021 года, заявил в четверг, 18 октября, министр экономики и финансов Джованни Триа, передает Italia Oggi.

Министр добавил: практика последних лет доказала, что госдолг невозможно снизить за счет режима экономии, как это предлагают в ЕС, поэтому правительство намерено снижать его посредством стимулирования экономического роста.

Как сообщалось ранее, руководители Еврокомиссии выступили с критическими отзывами в отношении проекта бюджета Италии на 2019 и плановый период 2020—2021 годов. Недовольство евробюрократов вызывает намерение правительства увеличить дефицит бюджета с 2 до 2,4% ВВП в 2019 году ради исполнения предвыборных обещаний в условиях высокого (более 130% ВВП) госдолга.

Министры в свою очередь обещают снизить дефицит бюджета в 2020—2021 годах до 2,1 и 1,8% ВВП соответственно и отмечают, что бюджетный маневр пойдет на пользу экономике.

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Экономика Италии
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