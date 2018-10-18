В Росгвардии считают ответ Навального на вызов Золотова кощунством

Москва, , 19:00 — REGNUM В Росгвардии считают, что ответ оппозиционного блогера Алексея Навального на вызов на дуэль, который ему бросил Виктор Золотов, является кощунством в сложившейся ситуации. Соответствующее заявление сделал сегодня, 18 октября, советник главы Росгвардии Валерий Грибакин.

По словам Грибакина, Виктор Золотов не посмотрел ролик-ответ Навального и не собирается этого делать.

«Мы сейчас заняты другими вопросами и проблемами, связанными с обеспечением дополнительной безопасности в Керчи», — пояснил советник Золотова.

Он подчеркнул, что Навальный по сути занимается самопиаром в то время, «как вся страна склонила голову в трауре» по погибшим в Керчи.

«…в то время, как граждане и бойцы Росгвардии сдают кровь».

Грибакин считает, что поведение Навального напоминает «пиар на костях».

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