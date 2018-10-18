В Росгвардии считают ответ Навального на вызов Золотова кощунством

Москва, 18 октября 2018, 19:00 — REGNUM В Росгвардии считают, что ответ оппозиционного блогера Алексея Навального на вызов на дуэль, который ему бросил Виктор Золотов, является кощунством в сложившейся ситуации. Соответствующее заявление сделал сегодня, 18 октября, советник главы Росгвардии Валерий Грибакин.
По словам Грибакина, Виктор Золотов не посмотрел ролик-ответ Навального и не собирается этого делать.
«Мы сейчас заняты другими вопросами и проблемами, связанными с обеспечением дополнительной безопасности в Керчи», — пояснил советник Золотова.
Он подчеркнул, что Навальный по сути занимается самопиаром в то время, «как вся страна склонила голову в трауре» по погибшим в Керчи.
«…в то время, как граждане и бойцы Росгвардии сдают кровь».
Грибакин считает, что поведение Навального напоминает «пиар на костях».
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