Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство»

Москва, , 18:59 — REGNUM Главное следственное управление МВД России по Москве предъявило обвинения футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву по уголовному делу о драках с их участием. Об этом сообщает 18 октября пресс-служба столичной полиции.

Уточняется, что Кокорину, Мамаеву и их соучастнику предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ «Побои» и одного преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство».

Брату Александра Кокорина предъявлены обвинения в совершении трёх преступлений по статье «Побои» и одного преступления по статье «Хулиганство».

Сообщается, что все материалы дела в отношении футболистов, включая инциденты возле развлекательного заведения и в кафе, объединены в одно уголовное производство «для организации полного и всестороннего расследования».

Напомним, нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы после драк с их участием в Москве, в результате которых пострадали, в частности, водитель телеведущей «Первого канала» и чиновник федерального департамента Минпромторга России.

Читайте ранее в этом сюжете: Кокорин и Мамаев примут участие в заседании суда по видеосвязи