Навальный принял вызов Золотова

Москва, , 18:49 — REGNUM Оппозиционный блогер Алексей Навальный, который вышел из тюрьмы после очередной отсидки административного ареста, заявил, что принимает вызов на дуэль главы «Росгвардии» Виктора Золтова и предлагает провести его в формате теледебатов. Об этом Навальный заявил в ролике, который опубликован на его YouTube-канале.

«Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала или любого другого федерального канала», — сказал Навальный.

При этом Навальный допускает, что в том случае, если федеральные телеканалы откажутся транслировать подобные дебаты, то их можно будет организовать на его собственном YouTube-канале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября Золотов опубликовал видеообращение к Навальному, в котором обвинил блогера во лжи и вызвал на дуэль. Конфликт возник из-за очередного «расследования» Навального, в котором блогер утверждает, что Росгвардия закупает пищевые продукты для своих нужд по завышенным ценам.

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