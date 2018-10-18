СМИ: папа римский согласился посетить КНДР

Ватикан, , 18:41 — REGNUM Папа римский Франциск заявил о своей готовности посетить КНДР, сообщили журналистам в четверг, 18 октября, в пресс-службе главы Южной Кореи, передает La Stampa.

Предложение северокорейского лидера главе католической Церкви было передано лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином, который встречался с Франциском в четверг в Ватикане.

Папа заявил, что ждет официального приглашения от Ким Чен Ына, и в случае, если оно поступит, он его примет, сообщили также в пресс-службе.

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