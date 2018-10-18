Беглов позвал петербуржцев на осенний субботник

Санкт-Петербург, , 18:49 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в специальном обращении пригласил горожан принять активное участие в Дне благоустройства — проще говоря, осеннем субботнике, который пройдет 20 октября.

Общегородской субботник должен стать завершающим мероприятием месячника благоустройства, который проходит с 1 октября.

В своем обращении Александр Беглов заявляет, что «коммунальные службы выполняют поставленные задачи», но им могут помочь 20 октября трудовые коллективы, школьники, ветераны, студенты, общественные активисты и просто жители.

«В этот день будут организованы работы во дворах, в парках и садах, на территориях предприятий, учреждений, учебных заведений. Во всех районах определены места, где каждый желающий может получить необходимый инвентарь», — заверил врио губернатора.

По словам Беглова, «с каждым годом город на Неве становится все более красивым и благоустроенным», в том числе благодаря неравнодушным горожанам. Он призвал «поддержать добрую традицию» субботников, сделав города «еще более чистым и ухоженным».

Как сообщили накануне в городском комитете по благоустройству, в каждом районе Санкт-Петербурга определены участки, на которых жители могут принять участие в Дне благоустройства. Полный список мест и времени акций в рамках субботника можно получить в администрациях районов и муниципальных образованиях, а также по телефону «горячей линии» Жилищного комитета: 710−44−54.

Как сообщалоИА REGNUM, в весеннем Дне благоустройства 21 апреля приняли участие свыше 237 тысяч петербуржцев.

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