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Погибшего в Керчи южноуральца похоронят в Челябинске

Общество

Родственникам Егора Перепелкина окажут помощь

Челябинск, 18 октября 2018, 18:34 — REGNUM  Погибший в Керченском политехническом колледже 19-летний Егор Перепелкин будет похоронен в Челябинске, на своей малой родине. Власти города и региона окажут его родственникам необходимую помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы области.

Губернатор Борис Дубровский ранее поручил мэру Евгению Тефтелеву оказать родственникам Егора всю возможную помощь.

Напомним, 17 октября в колледже Керчи прогремел взрыв и была стрельба. В результате от полученных ран погиб 21 человек. Изначально сообщалось о десяти погибших.

Среди жертв трагедии — семь несовершеннолетних.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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