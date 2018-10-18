Повышение взноса за капремонт в Петербурге — адекватное решение

Санкт-Петербург, , 18:20 — REGNUM Тариф взносов на капремонт в Санкт-Петербурге в настоящее время искусственно занижен по сравнению с другими регионами, поэтому его повышение с 1 января 2019 года представляется оправданным и адекватным решением.

Такое мнение ИА REGNUM высказал 18 октября Игорь Янукович, региональный представитель Национального лифтового союза по СЗФО и гендиректор ООО «МЛМ Нева трейд» — активного участника конкурсов Фонда капремонта Петербурга на замену и обслуживание лифтов.

Напомним, размер взноса на капремонт в многоквартирных домах Санкт-Петербурга с 1 января 2019 года составит от 4 до 5 рублей за 1 кв. метр в месяц, в зависимости от типа дома. Это на 1 рубль больше нынешней «вилки» тарифа.

Янукович отметил, что новый тариф означает повышение взносов на 20−30%. Это позволит примерно на тот же уровень увеличить объем работ, выполняемых в ходе капремонта жилых зданий в Петербурге.

«Если мы хотим финансировать объем работ, необходимых к выполнению в Санкт-Петербурге, нужен адекватный тариф. Любое искусственное, планомерное занижение тарифа на капремонт рождает свои последствия. Это — недоремонт, который растягивается во времени. А с учетом инфляции и прочих факторов, это говорит о том, что необходимое количество работ будет выполнено позже и за большие деньги. Поэтому тариф должен быть адекватным», — подчеркнул специалист.

По мнению Игоря Януковича, нынешний тариф непропорционален доходам населения Петербурга и слишком занижен. Все последние годы он был ниже, чем в других регионах, в том числе, в соседней Ленинградской области.

По мнению представителя Национального лифтового союза, за время действия программы капремонта «десятки тысяч наших горожан смогли убедиться, что деньги, которые они перечисляют, действительно работают — ремонтируются и приводятся в порядок инженерные коммуникации, дома и т.д.».

Поэтому возможность выполнить гораздо больший объем работ будет приветствоваться жителями города, уверен Янукович.

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