Новый мост в Генуе должен быть построен к следующему Рождеству

Генуя, Италия, , 18:03 — REGNUM Новый мост в Генуе на месте частично обрушившегося моста Моранди будет построен к Рождеству 2019 года, заявил в четверг, 18 октября, мэр Генуи, глава комиссии по ликвидации последствий трагедии Марко Буччи, передает информагентство Askanews.

В четверг жители домов, расположенных под виадуком, впервые получили возможность доступа к своим жилищам и смогли забрать необходимое имущество. Прежде доступ был запрещен из-за угрозы обрушения остатков конструкции.

Во время посещения этого района Буччи заявил, что ликвидация последствий ведется в хорошем темпе, и сделанное ранее обещание построить новый мост в течение года с небольшим будет выполнено.

14 августа в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. Основными причинами трагедии считаются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, концессионера итальянских платных дорог. Кроме того, в правительстве считают виновными и своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения на несправедливых условиях.

Правоохранительные органы продолжают опрос свидетелей и рассматривают возможность предъявить обвинения в массовом убийстве с отягчающими обстоятельствами 20 гражданам, среди которых — менеджеры Autostrade и сотрудники министерства инфраструктуры.

Читайте также: Владельцы домов под упавшим мостом в Генуе получат по 2 тыс. евро за метр