В Краснодарском крае объявлен траур по убитым в Керчи

Краснодар, , 17:48 — REGNUM Днем траура по погибшим в Керчи в результате нападения на местный политехнический колледж объявлено 19 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края. Распоряжение об этом подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Распоряжением муниципальным образованиям края рекомендовано организовать комплекс мероприятий по проведению дня траура, флаг Краснодарского края будет приспущен. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры, осуществляющим деятельность на территории региона, рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в керченском политехническом колледже был убит 21 человек, десятки попали в больницы. В расстреле людей, а затем и взрыве СКР подозревает студента этого колледжа Владислава Росляков, который, по данным следствия, покончил с собой.

С 18 октября в Крыму и Севастополе объявлен трехдневный траур по погибшим. 19 октября в Керчи состоится прощание с жертвами трагедии: 16 студентами и пятью сотрудниками колледжа.

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