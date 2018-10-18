Врио главы Липецкой области поручил усилить меры безопасности

Липецк, , 17:46 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов поручил усилить меры безопасности в регионе после трагедии в Керчи, где в результате взрыва в колледже погибли более 20 человек. Как сообщила пресс-служба областной администрации, 18 октября он провел совещание с руководителями сферы образования, правоохранительных органов, силовых структур и Главного управления МЧС России по Липецкой области.

Запланированы тренировки специальных подразделений силовых структур, увеличится количество межведомственных антитеррористических учений. В детских садах, школах, техникумах, колледжах, вузах, больницах, домах культуры и на спортивных сооружениях, учреждениях соцзащиты, в других местах массового пребывания людей пройдут комплексные проверки работы систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, наличия физической охраны — сотрудников частных охранных предприятий, вахтеров, сторожей.

Кроме того, Игорь Артамонов отметил необходимость активизировать профилактику проявлений терроризма и экстремизма среди молодежи и школьников, провести необходимую работу с классными руководителями и родителями. Под особым контролем будет обеспечение антитеррористической деятельности в сети Интернет.

Из областного бюджета на 2019 год выделят 12 млн рублей — эти средства качестве субсидий направят в муниципалитеты, чтобы установить видеокамеры, тревожные кнопки, ограждения. В 2018 году на эти цели была выделена такая же сумма.

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