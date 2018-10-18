Никонов: Невозможно полностью защитить учебные заведения

Москва, , 17:44 — REGNUM Однозначного ответа на вопрос, как не допустить трагедии, которая произошла в колледже в Керчи, нет, считает глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

«Здесь нет однозначного ответа, многое уже сделано по обеспечению безопасности школ, в последнее время приняты специальные законодательные меры… Полагаю, более подробно и с привлечением экспертов мы рассмотрим этот вопрос на ближайшем заседании Комитета Госдумы по образованию и науке», — написал Никонов в соцсети.

По мнению парламентария, полностью защитить учебные заведения невозможно.

«Тем не менее невозможно полностью защитить учебные заведения, даже с учетом самых последних технологий. Например, в некоторых школах установили системы распознавания по лицам, чтобы никто посторонний не мог туда войти, но в Керчи это был свой», — указал он.

Важен контроль за интернет-пространством, потому что многие посылы к насильственным действиям исходят оттуда, продолжил депутат.

«Существует большое количество ресурсов, которые поддерживают экстремистское или экстремальное поведение. Необходимо цензурирование интернета в вопросах, связанных с обеспечением безопасности, как это сделано в отношении сайтов, которые призывают к самоубийству», — отметил Никонов.

«Безусловно, преподавателям следует чаще общаться с учащимися, а родителям — следить за тем, что происходит в головах и гаджетах детей», — рассуждает глава профильного комитета.

«И, конечно, нужно установить более жесткий контроль за оборотом оружия и взрывчатых веществ. Когда молодой парень спокойно покупает охотничье ружье, боеприпасы, создает взрывчатку, это недопустимо», — уверен он.

Никонов считает правильным при разработке мер учитывать международный опыт, ведь с этой проблемой столкнулись многие страны — не только США, лидирующие по количеству атак в школах, но и другие государства, которые имеют опыт борьбы с этим огромным злом, приводящим к серьезным трагедиям.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 октября в колледже в Керчи 18-летний студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в здании учебного заведения. Среди погибших — шестнадцать студентов и пять сотрудников техникума. Еще более пятидесяти человек пострадали. Изначально было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелявший покончил с собой.