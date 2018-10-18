Мемориал в память о жертвах керченской трагедии на Урале: фоторепортаж

Екатеринбург, , 17:45 — REGNUM 18 октября во многих городах России появились стихийные мемориалы. Местные жители почтили память жертв трагедии в политехническом колледже Керчи.

Создан такой мемориал и в Екатеринбурге, на площади Труда. Первыми цветы принесли волонтёры местных образовательных учреждений. Возложить цветы и зажечь свечи могут все желающие.

Напомним, трагедия в Керчи произошла 17 октября. Вслед за взрывом началась стрельба. Погиб 21 человек, ещё десятки находятся в больницах.

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