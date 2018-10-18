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Мемориал в память о жертвах керченской трагедии на Урале: фоторепортаж

Общество

Стихийный мемориал создан в центре города

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Мемориал в память о жертвах керченской трагедии на Урале: фоторепортаж
Алексей Колчин © ИА REGNUM
В память о жертвах взрыва в Керчи

Екатеринбург, 18 октября 2018, 17:45 — REGNUM  18 октября во многих городах России появились стихийные мемориалы. Местные жители почтили память жертв трагедии в политехническом колледже Керчи.

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В память о жертвах взрыва в Керчи
Алексей Колчин © ИА REGNUM
В память о жертвах взрыва в Керчи
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Цветы и баннер
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Цветы и баннер

Создан такой мемориал и в Екатеринбурге, на площади Труда. Первыми цветы принесли волонтёры местных образовательных учреждений. Возложить цветы и зажечь свечи могут все желающие.

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Прохожие фотографируют цветы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Прохожие фотографируют цветы
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Цветы могут оставить все желающие
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Цветы могут оставить все желающие

Напомним, трагедия в Керчи произошла 17 октября. Вслед за взрывом началась стрельба. Погиб 21 человек, ещё десятки находятся в больницах.

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Мемориал не оставляет прохожих равнодушными
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мемориал не оставляет прохожих равнодушными

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regnum author Алексей Колчин
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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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