США предложили Украине ещё несколько старых кораблей

Вашингтон, , 18:05 — REGNUM Руководство США направило в министерство обороны Украины письмо с предложением оказать помощь ВСУ, сообщил 18 октября ресурс «Украинский милитарный портал» со ссылкой на собственные источники.

В рамках предложения, переданного Киеву военным атташе посольства США, Украина может получить фрегаты типа «Oliver Hazard Perry» по программе «Избыточное имущество» (Excess Defense Article).

Отметим, корабли данного типа строились с 1975 по 2004 год. Всего на воду спущен 71 фрегат. В данный момент корабли стоят на вооружении восьми стран мира: США, Турции, Тайваня, Испании, Австралии, Египта, Польши и Бахрейна.

Напомним, не так давно Украина купила у США за $10 млн два 40-летних списанных катера типа Island. Американцы передадут их ВМСУ только через год. За это время американские компании отреставрируют технику и установят на неё более современные двигатели и средства связи.

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