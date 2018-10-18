На Тамбовщине создана «горячая линия» по вопросам безопасности в школах

Тамбов, , 17:12 — REGNUM В управлении образования и науки Тамбовской области создана «горячая линия», на которую можно обратиться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

17 октября первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации Тамбовской области Олег Иванов подписал распоряжение об усилении мер безопасности в образовательных учреждениях региона. 18 октября в организациях этой сферы приступили к внеплановым служебным проверкам соблюдения комплексной безопасности в зданиях, помещениях и на территории.

В соответствии с распоряжением администрации комиссия осматривает чердачные помещения и подвалы на предмет наличия взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ. Проверяется исправность систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации и тревожной кнопки. Совместно с органами УМВД организована работа по предупреждению несанкционированной парковки автомобилей вблизи образовательных организаций, общежитий и спальных корпусов.

В управлении образования и науки Тамбовской области создана «горячая линия», на которую можно обратиться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях Тамбовской области. Телефоны горячей линии: (4752) 79−79−22, 79−23−38.

С обучающимися, воспитанниками и сотрудниками образовательных организаций проводятся дополнительные инструктажи по повышению уровня бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса — одна из приоритетных задач, решение которой осуществляет управление образования и науки области. Все учреждения оснащены пожарной сигнализацией, автоматической системой оповещения и управления эвакуацией. В штатном режиме проводится обучение руководителей и лиц, ответственных за безопасность.

Решение об усилении мер безопасности в образовательных учреждениях Тамбовской области было принято после трагических событий в политехническом колледже в Керчи, где погибли 20 человек и более 40 получили ранения. Ранее губернатор Александр Никитин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым в Керчи.

«Тамбовщина скорбит вместе с вами», — сказал глава региона.

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