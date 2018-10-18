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Ремонт в Керченском колледже начнётся вместе с занятиями – 22 октября

Общество

Люди готовы продолжать работу после тяжёлой трагедии

Ремонт в Керченском колледже начнётся вместе с занятиями – 22 октября
Александр Дремлюгин © ИА REGNUM
Пока у колледжа в Керчи дежурят правоохранители

Керчь, Крым, 18 октября 2018, 17:11 — REGNUM  Ремонт разрушенного взрывом корпуса Керченского политехнического колледжа начнётся 22 октября. Об этом журналистам 18 октября сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«С понедельника начнутся работы по восстановлению разрушенного здания. Занятия в это время будут проводиться в других корпусах. Мы сегодня встречались с трудовым коллективом, люди готовы продолжать работу и показать всем, что мы всегда будем помнить погибших, но запугать нас таким образом никому не удастся», — отметил глава Крыма.

Как сообщило ИА REGNUM, 17 октября после вооружённой атаки на политехнический колледж в Керчи погибли 21 человек и ещё несколько десятков получили тяжёлые ранения. СКР возбудил уголовное дело, единственным подозреваемым назван 18-летний студент Владислав Росляков. В Крыму и Севастополе объявлен трехдневный траур по погибшим.

Прощание с жертвами нападения пройдёт 19 октября в 11:00 на площади Ленина в Керчи.

Об этом: Власти Крыма объявили дату прощания с жертвами керченской бойни

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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