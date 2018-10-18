Дорожный фонд Ярославской области увеличат за счет штрафов

Ярославль, , 16:43 — REGNUM Бюджет дорожного фонда Ярославской области в следующем году может увеличиться еще на 450 миллионов рублей, сообщили в региональном правительстве корреспонденту ИА REGNUM.

Соответствующий законопроект направлен в областную думу.

Ранее средства от штрафов за нарушения правил дорожного движения перечислялись в доходную часть бюджета и могли быть направлены на реализацию различных статей расходов. Теперь же все собранные с нарушителей средства предлагают отдать в дорожный фонд.

По предварительным подсчетам, в 2019 году штрафы за нарушения правил безопасности дорожного движения составят около 450 млн рублей. Настолько может пополниться дорожный фонд.