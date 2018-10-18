Генпрокуратура проверит охрану во всех учебных заведениях России

Москва, , 16:41 — REGNUM Генпрокуратурой России организована проверка соблюдения законодательства по обеспечению безопасности учащихся в образовательных организациях после трагедии в Керченском политехническом колледже Об этом сообщает 18 октября пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним прокурорам специализированных прокуратур, транспортным прокурорам поручено провести соответствующие проверки во всех образовательных организациях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверок будет обращено особое внимание на обеспечение образовательных учреждений охраной, соблюдение контрольно-пропускного режима, оснащение объектов образования системами видеонаблюдения, экстренного оповещения и прочее.

«По результатам проверки органами прокуратуры будет дана оценка состоянию законности в обозначенной сфере», — сообщает прокуратура.

Напомним, накануне 18-летний студент политехнического колледжа в Керчи устроил взрывы и стрельбу в учебном заведении. По последним данным, погиб 21 человек, более 50 человек получили ранения. Большинство из них — подростки.