Киев, , 18:00 — REGNUM Добровольческий украинский корпус «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остаётся на фронте, сказано в обращении, опубликованном 18 октября на официальной странице группировки в социальной сети Facebook.

«Некоторые «эксперты» до сих пор не выяснили, что УДА (Украинская добровольческая армия (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которой руководит Ярош — ИА REGNUM ) и «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никоим образом не связаны. Зато успели дезинформировать людей, что передовую покидает Добровольческий украинский корпус «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не формирования Яроша», — сказано в сообщении.

Боевики отметили, что они остаются на передовой и будут там до «победного конца».

Напомним, ранее лидер Украинской добровольческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил о том, что члены его организации покидают Донбасс, чтобы сосредоточиться на построении отрядов территориальной самообороны в различных регионах Украины.

Отметим, что во время евромайдана Ярош возглавлял «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но после победы путча покинул его ряды.

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