В Московской области выявили фальшивую биодобавку

Серпухов, Московская область, , 15:55 — REGNUM В обороте находится фальсифицированная биологически активная добавка к пище «Редуксин&Лайт», сообщает 18 октября телекомпания «ТВ-21».

Производителем БАД являлись две производственные площадки: фирма «КоролевФарм» (г. Королев) и компания «Полярис» (г. Мурманск).

Согласно представленной информации, «КоролевФарм» указанную продукцию не производит, свидетельство о государственной регистрации аннулировано, сообщает Серпуховский Роспотребнадзор.

При появлении в продаже продукции, не отвечающей требованиям безопасности, необходимо незамедлительно приостановить её реализацию.