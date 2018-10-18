Четверг, 18 Октября 2018 года
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В Московской области выявили фальшивую биодобавку

Общество

БАД производили в Королёве и Мурманске

В Московской области выявили фальшивую биодобавку
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
БАДы

Серпухов, Московская область, 18 октября 2018, 15:55 — REGNUM  В обороте находится фальсифицированная биологически активная добавка к пище «Редуксин&Лайт», сообщает 18 октября телекомпания «ТВ-21».

Производителем БАД являлись две производственные площадки: фирма «КоролевФарм» (г. Королев) и компания «Полярис» (г. Мурманск).

Согласно представленной информации, «КоролевФарм» указанную продукцию не производит, свидетельство о государственной регистрации аннулировано, сообщает Серпуховский Роспотребнадзор.

При появлении в продаже продукции, не отвечающей требованиям безопасности, необходимо незамедлительно приостановить её реализацию.

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Фармацевтика и фармакология
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