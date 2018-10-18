Киевский суд отпустил участников погрома на рынке у метро «Лесная»

Киев, , 16:20 — REGNUM Деснянский районный суд Киева вынес два решения и один приговор в отношении участников погрома на рынке возле станции метро «Лесная», сообщило 18 октября издание «Украинская правда».

Двух мужчин, один из которых ранее состоял в неонацистской банде «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободили от уголовной ответственности и отпустили под обязательство не нарушать общественный порядок в течение года.

Ещё один обвиняемый получил год условно, поскольку ранее, в 2013 году, он сбил женщину и скрылся с места ДТП.

Напомним, в конце мая на рынке в Киеве произошёл конфликт, в результате которого продавец, представитель национального меньшинства, сломал нос военному пенсионеру. Позже на рынок пришли члены нескольких экстремистских группировок, которые разгромили несколько торговых точек, а затем устроили драку с полицией.

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