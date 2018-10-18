Суд Киева начал рассматривать дело об убийстве бывшего депутата Госдумы

Киев, , 16:18 — REGNUM В Шевченковском районном суде Киева состоялось первое заседание по сути дела об убийстве бывшего депутата российской Государственной Думы Дениса Вороненкова, сообщил официальный представитель генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко 18 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«В ходе заседания прокурор приступил к оглашению обвинительного акта, который состоит из более чем 40 страниц. Выслушав почти половину обвинительного акта, суд объявил перерыв в заседании до 13 ноября», — рассказал Лысенко.

Он также напомнил, что расследование убийства Вороненкова было завершено в мае 2018 года. Организатору и пятерым его соучастникам официально объявлено о подозрении в совершении преступления.

Напомним, бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков, который находился в розыске в РФ, был убит в Киеве 23 марта 2017 года. Во время покушения убийца был смертельно ранен охранником Вороненкова. Следствие полагает, что убийство политика заказал сожитель вдовы Вороненкова Владимир Тюрин.

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