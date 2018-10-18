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Алкоголизм в Германии наносит ущерб обществу в €40 млрд ежегодно

Общество

В Германии опубликован правительственный доклад о потреблении алкоголя, наркотиков и табака

Алкоголизм в Германии наносит ущерб обществу в €40 млрд ежегодно
Жан Беро. Студенческая пивная. 1889

Берлин, 18 октября 2018, 16:18 — REGNUM  Все больше юных и взрослых курильщиков в Германии выбирают кальяны и электронные сигареты. Власти страны обеспокоены такой тенденцией, пишет газета Zeit-Online.

18 октября правительство Германии обнародовало доклад комиссара по наркотикам Марлен Мортлер, которая призвала к усилению профилактических мер не только против чрезмерного потребления алкоголя, но и против новых продуктов для курильщиков. В том числе Мортлер выступает за запрет наружной рекламы табака.

Согласно отчету, от последствий курения в Германии ежегодно умирают 120 тыс. человек. Ни один другой легальный продукт не вреден так для здоровья, как табак, говорит Мортлер. Особенно он опасен для детей и пассивных курильщиков в машине.

Каждый шестой житель Германии не знает меры в употреблении алкоголя. Ежегодно алкоголизм наносит ущерб обществу в размере €40 млрд.

Число смертей от употребления наркотиков идет на спад: в прошлом году по этой причине погибли 1272 человека. В то же время растет число потребителей марихуаны, которая по своим свойствам стала опаснее, чем была 20 лет назад. Наркомания коснулась 13 млн человек в Германии и их близких.

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Политическая жизнь Германии
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