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Полукилометровое нефтяное пятно растеклось по Ангаре

Общество

Причины происшествия выясняются

Полукилометровое нефтяное пятно растеклось по Ангаре
Ангара

Иркутск, 18 октября 2018, 15:28 — REGNUM  Сотрудники МЧС устраняют последствия разлива нефтепродуктов на реке Ангара в Иркутской области. Причины происшествия пока неизвестны. Их выяснением занимаются следователи, сообщает ОТР.

Установлено, что источник загрязнения находится в самой реке — напротив законсервированного водозабора и рядом с предприятием «Руссоль».

Городские власти заверяют, что угрозы для жителей нет. В питьевую воду нефтепродукты не попали.

Напомним, нефтяное пятно появилось на реке Ангара в Усолье-Сибирском накануне, 17 октября. Масляное пятно с устойчивым запахом нефтепродуктов растянулось вдоль береговой полосы на 400 метров. В городе был введен режим ЧС.

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Утечки и разливы нефти и нефтепродуктов
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