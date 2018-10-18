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К мемориалу «Керчь» в Москве весь день несут цветы и свечи: фоторепортаж

Общество

Поток желающих выразить соболезнования в связи с трагедией не иссякает весь день, мемориал утопает в цветах

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К мемориалу «Керчь» в Москве весь день несут цветы и свечи: фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Возложение цветов в память о жертвах массового убийства в политехническом колледже

Москва, 18 октября 2018, 16:58 — REGNUM  В Москве на Аллее городов-героев в Александровском саду к мемориальной тумбе «Керчь» с самого утра 18 октября несут цветы в память о жертвах массового убийства в политехническом колледже, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Николай Валуев
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Николай Валуев
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Возложение цветов в память о жертвах массового убийства в политехническом колледже
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Возложение цветов в память о жертвах массового убийства в политехническом колледже

Люди приносят цветы и зажигают свечи, многие плачут. Поток желающих выразить соболезнования в связи с трагедией не иссякает весь день, мемориал утопает в цветах. Среди пришедших в Александровский сад 18 октября простые москвичи, представители мэрии, депутаты Государственной думы РФ и Мосгоргодумы, гости столицы.

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Многим сложно сдержать слёзы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Многим сложно сдержать слёзы
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Возложение цветов в память о жертвах массового убийства в политехническом колледже
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Возложение цветов в память о жертвах массового убийства в политехническом колледже

Ранее соболезнования в связи с трагедией выразили мэр Москвы Сергей Собянин, который заявил о готовности столицы принять на лечение пострадавших и представители столичного парламента.

«Тяжело подбирать слова, это трагедия… Соболезную близким погибших. Пострадавшим — скорейшего выздоровления!» — заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

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Возложение цветов в память о жертвах массового убийства в политехническом колледже
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Возложение цветов в память о жертвах массового убийства в политехническом колледже
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Поток людей не прекращается
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поток людей не прекращается
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Мемориал «Керчь» в Александровском саду
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мемориал «Керчь» в Александровском саду

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, число пострадавших в керченской бойне, которую предположительно устроил студент политехнического колледжа Владислав Росляков, выросло до 21 человека.

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Читайте ранее в этом сюжете: Беглов возложил цветы к памятной плите крымчанам на Пискарёвском кладбище

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regnum author Дарья Антонова
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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