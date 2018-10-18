К мемориалу «Керчь» в Москве весь день несут цветы и свечи: фоторепортаж

Москва, , 16:58 — REGNUM В Москве на Аллее городов-героев в Александровском саду к мемориальной тумбе «Керчь» с самого утра 18 октября несут цветы в память о жертвах массового убийства в политехническом колледже, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Люди приносят цветы и зажигают свечи, многие плачут. Поток желающих выразить соболезнования в связи с трагедией не иссякает весь день, мемориал утопает в цветах. Среди пришедших в Александровский сад 18 октября простые москвичи, представители мэрии, депутаты Государственной думы РФ и Мосгоргодумы, гости столицы.

Ранее соболезнования в связи с трагедией выразили мэр Москвы Сергей Собянин, который заявил о готовности столицы принять на лечение пострадавших и представители столичного парламента.

«Тяжело подбирать слова, это трагедия… Соболезную близким погибших. Пострадавшим — скорейшего выздоровления!» — заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, число пострадавших в керченской бойне, которую предположительно устроил студент политехнического колледжа Владислав Росляков, выросло до 21 человека.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Беглов возложил цветы к памятной плите крымчанам на Пискарёвском кладбище

Читайте развитие сюжета: Ремонт в Керченском колледже начнётся вместе с занятиями – 22 октября