Акции «Благодарю!» 1 год

Москва, , 15:19 — REGNUM На Антарктическую станцию, в Индию на Гоа, в Нигерию, ну и, конечно, в Кремль, Президенту РФ отправили россияне открытки Акции «Благодарю». Международная Акция «Благодарю» (организатор — «Рыбаков Фонд») подводит итоги первого года работы проекта.

Акция «Благодарю» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», указ о создании которой был подписан Президентом России Владимиром Путиным 22 мая 2018 г.

300 тысяч — именно столько открыток со словами благодарности было отправлено за год существования Акции «Благодарю». Чаще всего открытки Акции отправляют по России, но есть в числе адресов доставки и вовсе экзотические. Так, например, в одном случае слова благодарности адресованы полярникам на Антарктическую станцию, в другом — знакомому, который работает на пляже Гоа, в третьем — в отдаленное поселение Нигерии.

Центр обработки данных Акции, куда приходят открытки для установления точного местонахождения адресата, подсчитал, что чаще всего благодарят мам и бабушек, а еще наставников, врачей и друзей. Примерно каждая третья открытка предназначена родственникам.

Благодарность не имеет срока давности — этот слоган Акции оказался вполне справедлив. Некоторые открытки были отправлены спустя 10, а иногда и 30 лет с момента события, за которое благодарит отправитель. Объясняется это не только расстояниями или утратой связей. Чаще всего люди просто стеснялись все эти годы сказать «спасибо», и Акция «Благодарю» стала для них одновременно и поводом, и возможностью.

«Мы рады, что акция «Благодарю» за год существования из частной инициативы превратилась в масштабный проект и вошла в платформу «Россия — страна возможностей». И особенно приятно, что каждый день получателей и отправителей открыток становится все больше», — отметила президент «Рыбаков-Фонда» Екатерина Рыбакова.

Международная Акция «Благодарю» стартовала 17 октября 2017 года в Сочи во время проведения Всемирного Фестиваля Молодежи и студентов. 34 волонтера ООН подписали Всемирную Хартию Благодарных людей как обещание помнить добрые дела и поступки. В 15 тысячах отделений Почты России по всей стране и на сайте проекта появились специальные открытки с красным сердцем, а Центр обработки данных Акции помогает разыскивать адресатов, чьи контакты утеряны.

За год амбассадорами и добровольными соорганизаторами Акции стали самые разные люди: студенты, педагоги, добровольцы из 45 регионов России — по их инициативе по всей стране прошли мероприятия, уроки благодарности или же специальные квесты. Акция «Благодарю» постоянно участвует в крупных мероприятиях по всей стране, помогая людям быть ближе друг к другу.