Над Зимним дворцом в Петербурге приспустили флаг из-за трагедии в Керчи

Санкт-Петербург, , 15:20 — REGNUM Петербургский Эрмитаж решил приспустить флаг России на флагштоке Зимнего дворца в знак траура по жертвам трагедии в колледже крымского города Керчь.

«В связи с трагедией в Керчи над Зимним дворцом приспущен Государственный флаг России», — говорится в сообщении на официальном сайте музея.

Добавим, что также Эрмитаж поступил после трагедии в ТК «Зимняя вишня» в Кемерово, еще до объявления общероссийского траура.

Напомним, в результате массового убийства в Керчи, совершенного 17 октября, погибли 20 человек из числа студентов и преподавателей колледжа. Предполагаемый убийца также застрелился. В Крыму объявлен трехдневный траур. Идет расследование.

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