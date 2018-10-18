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Владельца улетевшего вместе с детьми астраханского аттракциона ждёт суд

Общество

Организатор уличных увеселений пренебрёг мерами безопасности, и два ребёнка пострадали

Знаменск, Астраханская область, 18 октября 2018, 15:15 — REGNUM  В Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора парка аттракционов, который обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба СК РФ.

31 мая 2018 года обвиняемый разместил детский батутный аттракцион на площади Королёва в городе Знаменск, не закрепив его должным образом. Конструкция должна была держаться на десяти анкерах, но обвиняемый использовал только четыре. Кроме того, верёвки, державшие батут, были недостаточно прочными, а надлежащее техническое обслуживание аттракциона не было обеспечено.

Сильный порыв ветра снес батут вместе с находившимися в нём детьми, из-за чего пострадали две девочки — четырёх и восьми лет. Старшая девочка упала на газон и получила сотрясение головного мозга, а младший ребёнок упал на тротуар и получил серьезные травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, прокурор утвердил обвинительное заключение, и теперь дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.

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Опасные аттракционы
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