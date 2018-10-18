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О трагедии в Керчи: «Из всего произошедшего будет вынесен урок»

Общество

В свердловских школах усилят меры безопасности

Екатеринбург, 18 октября 2018, 15:13 — REGNUM  В школах Свердловской области после трагедии в Керчи усилят режим безопасности. Телеграммы об этом направлены во все муниципалитеты и во все образовательные учреждения региона, заявил вице-губернатор Павел Креков, цитирует его областной департамент информполитики.

«Мы скорбим вместе с нашими друзьями из Керчи. Конечно, из всего произошедшего будет вынесен урок», — сказал Павел Креков.

По его словам, в учреждениях необходимо проверить сигнальное оборудование.

Напомним, меры безопасности усиливают и в школах Екатеринбурга. А с 22 по 31 октября здесь проведут неделю безопасности. Со школьниками запланированы отработки действий в чрезвычайных ситуациях и профилактические беседы, также проверят охранное оборудование.

Напомним, в Керченском политехе 17 октября раздался взрыв и началась стрельба. В списке погибших уже 21 человек, в том числе предполагаемый виновник трагедии, который покончил с собой.

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