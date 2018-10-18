В Аугсбурге проходит Всемирная конференция IAVE

Аугсбург, Германия, , 15:12 — REGNUM Торжественная церемония открытия 25-ой Всемирной конференции Международной ассоциации волонтёрских усилий (IAVE) состоялась вечером 17 октября в немецком Аугсбурге. Участниками юбилейного мероприятия стали более 1000 представителей волонтёрского движения из более чем 70 стран мира. Российскую Федерацию представляют руководители и члены крупнейших волонтёрских объединений и проектов, общественных и образовательных организаций.

Старт конференции дали директор IAVE Кайли Бейтс, исполнительный координатор Программы добровольцев ООН Оливье Адам, мэр города Аугсбург Курт Грибль и руководитель волонтёрского центра в Аугсбурге Вольфганг Крелл. Символичным началом мероприятия послужил звон колокольчика — символа IAVE.

Приветствуя участников конференции, Кайли Бейтс обратила внимание, что мероприятие проходит в одном из ключевых центров развития волонтёрства в Европе — городе Аугсбурге, где зарождались первые немецкие добровольческие объединения и ассоциации: «Важно, подчерпнуть здесь не только теоретические знания, но и обменяться практическим опытом. Уверена, что полученные на конференции знания и идеи будет полезно интегрировать в деятельность ваших волонтёрских организаций». Директор IAVE также отметила, что в этом году соорганизаторами мероприятия стала дирекция Года добровольца в Российской Федерации.

«Очень хорошо, что у нас есть возможность общаться на международном уровне. Никакие межгосударственные проблемы не могут повредить продуктивному диалогу между волонтёрами всех стран», — сказал Курт Грибль.

Он акцентировал внимание участников, что конференция посвящена достижению Целей устойчивого развития, которые перекликаются с программой развития Аугсбурга.

Российская Федерация впервые участвует в конференции в формате многочисленной официальной делегации. Наши соотечественники делятся с иностранными коллегами опытом в реализации социальных инициатив и тематических направлений, в том числе медицинского, школьного, корпоративного, экологического добровольчества. Делегаты из зарубежных стран проявляют активный интерес к интеграции в программы, реализуемые в России. Так, сегодня прошло подписание соглашения о сотрудничестве между проектом «Чистые игры» и членами делегации Кении.

Деловая программа конференции началась 18 октября с пленарной дискуссии «Волонтёрство в меняющемся мире». На ней выступили заместитель руководителя дирекции Года добровольца в России, председатель Совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев (Россия), генеральный секретарь Всемирного альянса за гражданское участие CIVICUS, доктор Дхананджаян Срискандарян (Шри-Ланка), исполнительный координатор Программы добровольцев ООН Оливье Адам (Германия), старший консультант Международной ассоциации добровольческих усилий Кенн Аллен (США), директор Европейского центра добровольцев Кристина Ригман (Румыния)и профессор социологии в Школе управления Герти в Берлине Гельмут Анхейер (Германия).

Спикеры отметили важность волонтёрского движения на мировом и национальных уровнях и вклад добровольцев в решение глобальных проблем, таких как загрязнение окружающей среды, межкультурные конфликты, недоступность образования и другие.

Рассказывая о современном уровне развития волонтёрства в России, проведении Года добровольца и возможности международного сотрудничества, Артем Метелев заметил, что «сегодня тема добровольчества в России, как и в других развитых странах мира, вызывает широкий интерес у населения, а волонтёрское движение постепенно охватывает большинство сфер общественной жизни: спорт, здравоохранение, культуру, образование, экологию и другие». Он также пригласил иностранных коллег к участию в Международном форуме добровольцев, который пройдёт 2−5 декабря в Москве. Напомним, что ранее волонтёров со всего мира призвала подавать заявку на итоговое мероприятия Года добровольца в России президент IAVE Кайли Бейтс.

После своего доклада Артём Метелев передал слово участникам Глобального молодёжном форума, который проходил в преддверии Всемирной конференции IAVE. Делегаты из 25 стран представили программу развития Международной ассоциации волонтёрских усилий.

Отметим, что в состав российской делегации вошли представители дирекции по проведению Года добровольца в РФ, Федерального агентства по делам молодёжи, Общественной палаты РФ, Ассоциации волонтёрских центров, Агентства стратегических инициатив, Национального центра добровольчества, Оргкомитета «Россия-2018», Национального совета по корпоративному волонтёрству, Российского движения школьников, движений «Волонтёры-медики» и Future Team, Агентства социальной информации, Всероссийской платформы взаимодействия граждан и власти iGrajdanin.ru, АНО «Организация «Вектор Дружбы», Национального исследовательского университета ВШЖ, проектов «Чистые Игры» и «Гудсёрфинг — путешествия со смыслом».