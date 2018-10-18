В Йемене хуситы принудили учительниц участвовать в вооруженных протестах

Сана, , 19:59 — REGNUM В Йемене хуситы, военизированная группировка шиитов-зейдитов, принудили школьных и университетских преподавателей женского пола участвовать в вооруженных акциях протеста. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, протесты проходили преимущественно в районах Саны, столицы страны.

Министр информации Йемена Муаммар эль-Ирйани поделился информацией о произошедшем: «Военизированные группировки хуситов подготовили программу протестов, рассчитанную на месяц. В качестве обязательного элемента выступит участие преподавателей женского пола в забастовках, которые в случае несогласия будут уволены со своей работы».

Источник подчеркивает, что эта попытка задействовать население в акциях протеста — не первая. Так, например, большое количество детей было рекрутировано после череды поражений хуситских формирований и отказа части мужского населения воевать на стороне боевиков.