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В центре Екатеринбурга зажгли свечи в память о погибших в Керчи

Общество

Люди несут цветы

В центре Екатеринбурга зажгли свечи в память о погибших в Керчи
Иллюстрация: Midural.ru
В память о жертвах трагедии в Керчи

Екатеринбург, 18 октября 2018, 15:05 — REGNUM  В Екатеринбурге создан стихийный мемориал в память о погибших в Керчи. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мемориал открыли свердловские волонтёры. В знак солидарности с жителями Керчи уральцы могут принести сюда цветы и зажечь свечи.

Также траурная церемония прошла в областном краеведческом музее, где сейчас действует выставка «Керчь — самый древний город России». В музее также создан импровизированный мемориал.

Напомним, после взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже погиб 21 человек. В больницах находятся десятки раненых. Медики борются за их жизни.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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