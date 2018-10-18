Южнокорейские таксисты протестуют против создания местного аналога Uber

Сеул, , 20:11 — REGNUM 18 октября в Сеуле прошла массовая акция протестов водителей такси, которые недовольны скорым запуском агрегатора заказов — аналога Uber или Яндекс.Такси. Ранее о планах создать подобный сервис объявила крупнейшая местная IT-компания Kakao, владеющая самой популярной в Южной Корее социальной сетью — KakaoTalk. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство KBS.

Агрегатор будет работать под названием Kakao Mobility и будет представлять собой электронный сервис для вызова такси и объединит в себе десятки таксопарков. Пользователи смогут заказывать такси значительно быстрее и платить за поездки меньше, однако водители будут вынуждены платить агрегатору комиссию и работать за меньшие деньги, что и вызывает их недовольство. Ассоциации водителей такси предупреждают, что пострадать и даже исчезнуть может целая индустрия. В связи с акциями протеста в столице возникли проблемы с использованием такси.